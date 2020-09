Acabou o verão! Outono começou às 14.31 horas e traz grandes desafios

AC Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O verão chegou oficialmente ao fim às 14.31 horas desta terça-feira, 22 de setembro de 2020, embora, pelo tempo deste início de semana, parece ter acabado há mais tempo.

O Hemisfério Norte entrou oficialmente no outono, às 14.31 horas desta terça-feira, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa. A estação da "queda da folha" prolonga-se por 89 dias e umas horas, até 21 de dezembro, às 10.02 horas, quando começa o inverno.

O outono que agora começa vai trazer, a 25 de outubro, a mudança para a hora de inverno, com os dias a ficarem mais curtos e as noites mais longas. Pelo menos nos próximos dois dias, o tempo não vai ser de saudades do verão, com chuva e nuvens.

A época é um desafio para as autoridades de saúde no Hemisfério Norte, agravado este ano com a pandemia. A preparar-se para o convívio do vírus da gripe com o da covid-19, a Direção-Geral da Saúde publicou, na segunda-feira, o Plano de Saúde para o outono-inverno.

Centrado na proteção dos mais vulneráveis, em especial os idosos institucionalizados, o plano tem como objetivo primordial a salvaguarda da vida humana, apostando, também, na criação de uma "task force" para atender aos problemas de saúde não covid, que têm tido menos atenção desde que começou a pandemia.

A ministra da Saúde, Marta Temido, olhou para este plano e destacou a pertinência do mapa de risco epidemiológico, que consta no documento elaborado pela DGS. "Isso é muito importante. Em algumas regiões do país, já conseguimos dizer qual é o risco quase porta-a-porta. Isso permite uma atuação mais incisiva e mais eficaz da saúde pública, da segurança social, das forças de segurança", explicou.

Pertinente e o suficiente, em princípio, para evitar voltar a fechar o país. Com o conhecimento atual, o Governo rejeita, para já, a ideia de de voltar a confinar Portugal, admitindo, no entanto, confinamentos pontuais, por regiões, como se faz, por exemplo, em Espanha.

Este outono, em Portugal, será marcado, também, pelo início da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência para a economia portuguesa, massacrada pela pandemia. O documento, coordenado pelo economista Costa e Silva, destina 3200 milhões de euros para saúde e habitação.

O outono assinala, também, o início da sessão legislativa. O PS reúne esta terça-feira, em Lisboa, para debater prioridades, que segundo a líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, passam pela regulamentação do teletrabalho e pela aprovação de uma lei de bases do clima.