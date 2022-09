Academia do PS põe 80 alunos a discutir problemas do país

Hermana Cruz Hoje às 16:29 Facebook

Foram mais de 250 os jovens que se inscreveram para um dos 80 lugares disponíveis na Academia Socialista, que arranca, esta quarta-feira, em Leiria, e termina, no próximo domingo, com uma intervenção do secretário-geral do partido, António Costa. Em cima da mesa, a discussão dos principais problemas atuais do país, com a participação de vários ministros e de convidados internacionais.

"Isto mostra que há gente que está disposta a discutir, que os jovens estão muito interessados no que está a acontecer e que é, por isso, errada essa ideia de uma juventude passiva e desinteressada", considera o diretor do Gabinete de Estudos e secretário nacional do PS, Porfírio Silva, referindo-se ao número de inscritos.

Para Porfírio Silva, a inscrição de mais de 250 jovens deu ainda oportunidade ao partido de escolher um leque de participantes equilibrados, em termos de género e de distribuição geográfica, por exemplo. "De uma maneira geral, foram atraídos pela oportunidade de refletir", acrescenta Porfírio Silva, em relação às razões invocadas pelos jovens para se inscreverem.