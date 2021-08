Ação de sensibilização na A2 sobre fadiga na condução

Mariana Lopes Hoje às 17:31 Facebook

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vai estar nas áreas de serviço de Grândola, nos dois sentidos da A2, para ajudar os condutores a avaliar os efeitos da fadiga na condução, através da utilização de óculos simuladores. A ação surge da campanha de segurança da Brisa "Não se deixe embalar. Pare para descansar".

A campanha de segurança rodoviária da Brisa decorre do dia 3 a 31 de agosto, com o intuito de alertar os condutores para os riscos da fadiga na condução. A participação da ANSR surge por causa das deslocações durante as férias.

Segundo comunicado de imprensa, "a campanha vai sensibilizar para outros comportamentos de risco na estrada, como a velocidade, campanha que está atualmente a decorrer no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização e que envolve a ANSR, a GNR e a PSP, sob o lema 'Viajar sem pressa' ".

Além da ação da ANSR, a população será sensibilizada sobre os efeitos da fadiga através de dois programas na TSF, entre o dia 18 e 21 de agosto, através de spots promocionais e com a distribuição de brindes publicitários.