Acesso ao site do Parlamento restabelecido

O acesso ao site do Parlamento foi restabelecido depois de um alegado ataque informático, no domingo. Depois de três dias interdito, "não há evidência de qualquer impedimento no funcionamento do portal", adiantou a Assembleia da República.

"Na sequência de um alegado ataque informático à Assembleia da República, no último dia 30, domingo, foi nessa noite tomada a decisão de impedir todos os acessos externos ao portal internet do Parlamento, de forma a permitir aos serviços informáticos e às autoridades competentes a análise exaustiva de toda a estrutura informática", lê-se num comunicado.

De acordo com a Assembleia da República, após a análise, não houve "evidência de qualquer impedimento no funcionamento do portal", tendo sido "restabelecido ao final do dia desta quarta-feira".

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso.

Hackers que se intitularam como sendo do Lapsus Group garantiram no domingo de eleições legislativas terem pirateado o site do Parlamento. Asseguraram que obtiveram informação pessoal de políticos. No entanto, na conta de Telegram que costuma utilizar, o grupo desmentiu ser o autor do ataque.