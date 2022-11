Acidente alertou para prazo expirado da carta de condução

"Descuido" saiu-lhe caro: João Gaspar terá de fazer um segundo exame de condução porque chumbou no primeiro.

João Gaspar passou vários anos como condutor "sem ser incomodado", até outubro do ano passado, altura em que foi avisado por um polícia de que tinha a carta caducada. Começou uma odisseia de um "descuido que lhe saiu caro", conta ao JN. Deveria ter renovado a carta aos 60 anos, mas deixou passar cerca de três anos e meio. Hoje está habilitado a conduzir com uma guia, enquanto não realiza um segundo exame de condução. Chumbou na primeira prova no verão.

"O meu carro estava parado e outro veículo bateu-me", relembra. Chamada a Polícia, João Gaspar foi informado pelo agente de que seria multado, caso tivesse estado envolvido diretamente no acidente. "Perguntei-lhe porquê e respondeu-me que tinha a carta caducada", apontou. A não renovação da carta de condução deveu-se a um simples "esquecimento". Caso não tivesse ocorrido o sinistro, João teria continuado a conduzir com o título caducado. Convencido de que a validade ainda não tinha expirado.