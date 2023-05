Acidentes com motas agravam e superam as 100 mortes por ano

Especialistas apontam falhas nas aulas de condução e pedem mais fiscalização. Motociclistas procuram cursos. Excesso de velocidade é "grande fator de risco".

A sinistralidade com motociclos está a aumentar e a ultrapassar os números pré-pandemia. De acordo com dados da PSP e da GNR, contabilizaram-se 10.194 acidentes com motas em 2022, dos quais resultaram 104 mortos. Todos os indicadores estão a agravar-se face a 2019. Houve mais 441 acidentes, mais oito mortos, mais 20 feridos graves e mais 629 ligeiros. Em 2020 e 2021, a análise esteve condicionada pela pandemia, dada a redução da circulação. Os especialistas apontam falhas nas aulas ministradas a motociclistas e pedem mais fiscalização. Nas últimas semanas, houve vários acidentes fatais. O mais recente foi no domingo: um homem de 48 anos residente na Trofa morreu na sequência do embate entre a mota que conduzia e um carro na Maia.

Domingos Simões criou em 2019 a Academia de Condução Moto (ACM) com o objetivo de "preencher lacunas na formação dos motociclistas" e "reduzir a sinistralidade" das motas para zero. O antigo militar da GNR explica que os cursos são sobretudo frequentados por pessoas a partir dos 40 anos, que compraram motas de "grande potência", mas não as sabem usar. Como o JN noticiou, a venda de motociclos em 2022 ultrapassou o recorde de 2021: cerca de 100 motas vendidas por dia. "Há 700 pessoas em lista de espera" para a formação, diz. Apesar de terem título de condução, a maioria dos alunos não sabe como circular com perícia e segurança, diz o diretor.