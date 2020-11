Acidentes complicam trânsito em Lisboa e Porto

JN Hoje às 08:23 Facebook

Manhã de caos no trânsito em Lisboa e no Porto, devido a acidentes rodoviários.

Um acidente na VCI, junto ao nó das Antas, sentido Arrábida-Freixo, está a casuar constrangimentos ao trânsito, esta manhã de segunda-feira. As filas estendem-se à saída da A3, chegando até à saída para Águas Santas.

No sentido oposto, Freixo-Arrábida, o acidente junto ao Mercado Abastecedor já foi resolvido, mas deixou marcas: as filas começam do outro lado do rio e estendem-se até Oliveira do Douro, segundo a RTP3.

Na zona da capital, dois acidentes no IC19 estão a condicionar fortemente o trânsito naquela artéria.

O IC-19 está praticamente parado na zona de Pina Manique, na sequência de dois acidentes, um em cada sentido. Em ambos os casos, circula-se apenas por uma via.

Na direção Lisboa-Sintra, as filas chegam já à segunda circular. No sentido oposto, com o trânsito a escoar por uma só via, as filas também são longas.