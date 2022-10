Acidentes e afogamentos lideram causas de morte entre crianças e jovens

Alexandra Inácio Hoje às 07:06, atualizado às 07:20 Facebook

Após 20 anos de diminuição significativa, mortalidade estabilizou na última década com uma média de 66 por ano. Relatório da APSI alerta que programa de prevenção terminou em 2020.

Em média por ano, durante a última década, morreram 66 crianças e jovens até aos 19 anos, 3393 foram internadas e 22 700 foram socorridas pelo INEM na sequência de um acidente. A maioria (59,7%) são acidentes rodoviários, mas os afogamentos (11,7%) e as situações de asfixia (8,3%) também estão entre as principais causas de morte, revela um relatório divulgado, esta quinta-feira, pela Associação para a Promoção de Segurança Infantil (APSI), no âmbito do seu 30.º aniversário.

Tanto a taxa de mortalidade por acidente como o número de internamentos diminuíram mais de seis vezes desde 1992. No entanto, essa redução foi muito mais acentuada nas primeiras duas décadas, tendo quase estabilizado desde então. Em 2019, a taxa de mortalidade por acidente era de 3,8% por 100 mil habitantes - menos 20 pontos percentuais do que em 1992 mas ainda assim quase o dobro da União da Europeia.