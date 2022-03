Acidentes em casa com recurso à Urgência aumentaram

Marisa Silva Hoje às 07:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Sinistros levaram mais de 116 mil pessoas ao hospital em 2020, mais de 16 mil do que em 2019. Quedas lideraram ocorrências.

Está a aumentar desde 2017 o número de acidentes em casa com recurso à Urgência dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Nesse ano, representaram 44,4% dos sinistros que obrigaram a assistência hospitalar. Em 2020, foram já 61,8%, correspondendo a cerca de 116 mil dos 188 164 acidentes domésticos e de lazer registados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). O confinamento ajuda a explicar este aumento dos sinistros dentro de casa, mas o crescimento tem sido constante.

As quedas são a principal causa dos acidentes dentro e fora de portas, afetando, sobretudo, rapazes até aos 9 anos e mulheres com mais de 75 anos (ver infografia abaixo). Os dados enviados ao JN fazem parte do sistema EVITA - Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e Acidentes, coordenado pelo Departamento de Epidemiologia do INSA. O sistema é alimentado pelos episódios de Acidentes Domésticos e de Lazer (ADL) registados na Urgência dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. São analisados dados de sinistros que ocorrem em ambiente doméstico, lazer, escolar e desportivo.