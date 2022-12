"Acidentes evitados por acasos". Relatório mostra diversas falhas no controlo aéreo em Portugal

No espaço de um ano, dois incidentes graves nos aeroportos portugueses mancharam a reputação e o prestígio do controlo de tráfego aéreo nacional. "Em cada situação, o acidente apenas foi evitado por acasos excecionais", garante um relatório. Presenças manipuladas, distrações tecnológicas e procedimentos desatualizados são algumas das falhas apontadas às torres de controlo do país.

A primeira vez que uma aeronave esteve a poucos metros de embater num carro de apoio - os chamados follow me -, foi na noite de 27 de abril de 2021, no aeroporto do Porto. A torre de controlo autorizou a descolagem de um Boeing 737 de carga quando na pista ainda se encontrava uma viatura a inspecionar a pista. Um ano depois, e a milhares de quilómetros de distância, o incidente repetia-se, mas desta vez no aeroporto de Ponta Delgada, Açores. Com luz verde para pousar, um avião da TAP, com 180 passageiros a bordo, teve de abortar a aterragem quando percebeu que estava apenas a 280 metros de distância da carrinha de uma equipa de manutenção.

"Em cada situação, o acidente apenas foi evitado por acasos excecionais", assegura o mais recente relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), ainda em sigilo, mas ao qual o "Expresso" teve acesso.

Nas duas situações, só havia um controlador na torre, ainda que as regras das escalas e de segurança ditem a necessidade de mais elementos na sala. Essa assiduidade foi contornada pelos operacionais em causa, também supervisores, que assinaram a folha de presenças por pessoas que não estavam a trabalhar, mas foram depois remuneradas pelo serviço. "Os registos de posição foram manipulados num sistema que foi configurado para permitir tal prática", pode ler-se no documento.

Apesar de o controlo de tráfego aéreo ser "uma atividade crítica de segurança, com paralelo na operação de uma aeronave", a concentração é beliscada pela presença de telemóveis pessoais, televisões e até máquinas de café. No Porto, "o controlador não segregou o telemóvel e existia uma TV na torre para ajudar a passar o tempo". Os elementos de distração tecnológica são transversais nos vários aeroportos nacionais, revela o relatório. Um controlador recebe, em média, 15 mil euros líquidos mensais, segundo o semanário.

O documento com mais de 100 páginas analisa o serviço assegurado pela NAV, os equipamentos da ANA Aeroportos e ainda o trabalho da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). Os manuais dos controladores aéreos são também alvo de crítica, uma vez que "a maioria dos conteúdos está na versão original publicada em 2006, com referências a regulamentações e organizações obsoletas". Os peritos notam ainda diferenças nos manuais de operação para o Porto, Lisboa e Faro, "no que diz respeito ao tipo de informação, nível de detalhe e disposição dos documentos", realçando que se trata de distinções ao nível do "conteúdo das instruções organizacionais e operacionais".

A investigação nota ainda que a NAV não cumpre a política de cultura justa para incentivar os reportes obrigatórios e voluntários dos incidentes.

O relatório está agora na fase de recolha dos comentários e deverá ser finalizado e publicado ainda este ano.