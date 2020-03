Acidentes nas estradas mataram 53 pessoas nos dois primeiros meses do ano

Carla Sofia Luz Hoje às 15:04, atualizado às 15:05 Facebook

Os acidentes rodoviários mataram 53 pessoas e feriram gravemente 301 nos primeiros dois meses do ano. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) assinala uma redução do número de acidentes com vítimas (menos 167 sinistros) em comparação com 2019.

Metade (49,1%) das vítimas mortais conduzia o veículo no momento do sinistro, enquanto 32,5% morreram atropeladas. O tipo de acidente mais frequente foi a colisão, "apesar do maior número de vítimas mortais ter resultado de despistes, assinala a ANSR no relatório da sinistralidade registada em janeiro e em fevereiro, divulgado esta terça-feira.

Cerca de 78% dos acidentes com vítimas envolvem automóveis e grande parte dos sinistros ocorrem em arruamentos locais. Quase metade das mortes (47%) resultou de sinistros em ruas. Ainda assim, em comparação com o período homólogo de 2019, houve uma diminuição do número de vítimas mortais em todas as vias, com destaque para as estradas nacionais e para as estradas municipais (menos 26 mortos em ambas as tipologias).

No entanto, os condutores continuam a acelerar. O excesso de velocidade corresponde a cerca de 57% das infrações registadas pelas autoridades nas estradas nacionais. Em janeiro e em fevereiro, a GNR e a PSP fiscalizaram 23 milhões de viaturas, mais 60% do que em igual período do ano anterior. O número de infrações também cresceu: mais 14%. Ou seja, houve mais de 262 mil infrações.

Só em fevereiro morreram 23 pessoas e ficaram 170 gravemente feridas num total de 2397 sinistros com vítimas nas vias portuguesas. Contam-se ainda 2880 feridos ligeiros.