Acólitos na Igreja: há cada vez mais mulheres

Cerca de 30 mil voluntários ajudam padres a transmitir missas online.

"Durante a pandemia, aumentou o número de jovens que se voluntariam para ajudar na vida das paróquias", disse ao JN o padre Luís Leal, do Serviço Nacional de Acólitos. Atualmente, são cerca de 30 mil os acólitos que colaboram nas 4374 paróquias portuguesas. Para além da quantidade, também o perfil de quem "está de serviço ao altar" está a mudar. "São jovens e adultos com formação para as tarefas que realizam e são cada vez mais mulheres do que homens", concretiza Luís Leal.

Durante o confinamento, para além de ajudar na missa, foram eles que, "com os conhecimentos técnicos que possuem e com os seus telemóveis, transmitiram as celebrações pelas redes sociais", reconhece.