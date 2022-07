Acompanhamento personalizado é aposta em Oliveira de Azeméis

A Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, uma das escolas mais recentes a disponibilizar o Ensino Secundário no Entre Douro e Vouga, ocupa o primeiro lugar no concelho e o 92.º a nível nacional.

"Dedicamos muita energia positiva ao Ensino Secundário. Estes resultados são o culminar de uma formação contínua, ao longo dos anos", afirma o diretor, António Figueiredo, lembrando que os estudantes são seguidos nesta escola desde o Básico com "muita atenção".

"Vamos acompanhando os alunos ao longo do seu percurso e, quando chegam ao Secundário, mostram as suas competências e qualidades", referiu. É, ainda, promovido um acompanhamento "muito especial, com vários tipos de apoios que passam pelo reforço nas disciplinas, para desta forma colmatar as dificuldades".