Acompanhe o debate "O Tempo Histórico e a História do 25 de Abril"

Assista em direto ao debate "O Tempo Histórico e a História do 25 de Abril", a decorrer no Salão Nobre da Câmara Municipal de Setúbal.

A conversa, moderada pelo jornalista Pedro Tadeu, contará com a participação de Adelino Maltez, Professor Catedrático e Doutor em Ciência Política, Albérico Afonso Costa, historiador e Professor Coordenador do Ensino Politécnico, António Costa Pinto, historiador e politólogo, Professor no ICS da Universidade de Lisboa, Fernando Rosas, historiador e Professor Emérito da Universidade Nova de Lisboa, Irene Flunser Pimentel, doutorada em História Institucional e Política do séc. XX, Prémio Pessoa 2007 e Silvestre Lacerda, diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.