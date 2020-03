Aconselharam-me a fazer o teste para Covid-19. E agora?

Raquel Duarte Hoje às 14:06 Facebook

Não sabe se deve fazer o teste para Covid-19? Nem o que fazer se o resultado for positivo? A pneumologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho Raquel Duarte responde a algumas questões sobre os testes ao novo coronavírus.

Em que situações deve ser feito o teste?

A decisão de fazer o teste é uma decisão médica e tem em linha de conta o quadro clínico (queixas, patologias associadas) e o contexto epidemiológico (história de exposição ou viagens, por exemplo).

Como são efetuados os testes?

O teste atualmente disponível começa com a recolha de uma amostra de produto nasal ou da parte posterior da garganta, ou ambas, usando uma zaragatoa (uma espécie de cotonete). Os profissionais que fazem a recolha usam material de proteção especial, incluindo luvas, toucas, máscaras e viseiras - este material de proteção é fundamental para que possam trabalhar em segurança.

E se o resultado do seu teste for positivo?

Terá de cumprir o isolamento e as pessoas que tiveram contacto próximo consigo serão identificadas. Enquanto doente, terá de se manter em isolamento até deixar de ser contagioso (14 dias após término dos sintomas). Os seus contactos ficarão em isolamento profilático durante 14 dias (durante esse período deverão estar atentos ao aparecimento de sintomas gripais).

E se o resultado do seu teste Covid-19 for negativo?

Se esteve exposto a um doente em fase de contágio ou regressou recentemente de uma área geográfica com muitos casos de doença, mesmo que o resultado seja negativo, ainda precisa de concluir o seu período de isolamento de 14 dias. Há várias razões pelas quais alguém infetado com Covid-19 pode ter um resultado falso negativo quando testado - quer por razões de natureza técnica como simplesmente por estar na fase inicial da doença com carga viral muito baixa para ser detetada.

Por que é importante fazer o teste?

O teste permite que as pessoas infetadas saibam que estão infetadas. Isto pode ajudá-las a receber os cuidados que necessitam, mas também a tomar as medidas para reduzir a transmissão da infeção aos seus familiares e à comunidade.