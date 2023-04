Acordo com os EUA traz "avanço extraordinário" na prevenção de incêndios

Os Estados Unidos da América (EUA) e Portugal assinaram esta sexta-feira um memorando de entendimento com vista à prevenção e combate a incêndios rurais, estabelecendo a partilha de recursos nas áreas de formação, investigação, redução de riscos e recuperação do solo e da água entre entidades de ambos os países.

Não é a primeira vez que os dois países unem forças para responder aos incêndios, mas este é um "marco importante" no combate a "um desafio que nenhuma nação deveria combater sozinha", apontou o presidente da Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), Tiago Oliveira, no evento em que o acordo foi formalizado com a embaixadora dos EUA em Portugal, Randi Charno.

"A verdadeira chave deste acordo é a prevenção de incêndios. Ao reforçar a cooperação entre as nossas equipas, através da partilha de conhecimento, seremos capazes de levar o nosso trabalho adiante. Não iremos responder apenas aos problemas pós-incêndio, como daremos um avanço extraordinário na prevenção", apontou, ao JN, a embaixadora norte-americana.