Acordo do INEM com bombeiros sobe verbas em 8% desde janeiro

Reforço de protocolo em reunião com ministério prevê retroativos. Liga aplaude melhoria das condições mas defende que não é suficiente.

As verbas do protocolo entre o INEM e a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) têm um reforço global na ordem dos 8%, segundo o acordo que foi alcançado esta semana em reunião com o Ministério da Saúde, que prevê retroativos a 1 de janeiro para as corporações, adiantou ao JN o presidente da Liga, António Antunes. Embora satisfeito com a melhoria das condições para as corporações, diz que "não é suficiente". O despacho deverá ser publicado ainda hoje.

Para além de um novo protocolo, quer melhorar o funcionamento dos serviços de emergência pré-hospitalar, tema que debateu com Fernando Araújo, diretor-executivo do SNS.