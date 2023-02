Acordo entre Governo e professores sobre concursos cada vez mais longe

A possibilidade de acordo parece cada vez mais longe. As organizações teceram esta quarta-feira duras críticas ao anteprojeto de diploma enviado pelo Governo e recusam emitir na quinta-feira um parecer para fechar as negociações. O Governo terá aceite, por isso, nova ronda no dia 23, podendo depois as organizações pedir negociações suplementares, explicou Mário Nogueira à saída.

A reunião desta quarta-feira, referiu, o líder da Fenprof, serviu para as 12 organizações sindicais pedirem esclarecimentos sobre o novo documento, artigo a artigo. Por exemplo, apontou, o facto de o anteprojeto prever que os docentes que não estavam colocados a 31 de dezembro fiquem de fora das 10 700 entradas nos quadros, mesmo que tenham "15 anos de serviço".

"As questões em que nos distanciamos mais do ministério ainda estão para vir", frisou, referindo-se, por exemplo, ao conselho de quadro de zona pedagógica, o novo nome atribuído ao conselho de diretores também rejeitado por todas as organizações. O novo órgão vai poder completar o horário de docentes contratados e de quadro, colocando-os a dar aulas em dois agrupamentos dentro da área geográfica do QZP.