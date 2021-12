Acordo entre PS e PSD "abre porta" à destruição do SNS, diz BE

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 12:23 Facebook

A líder do BE afirmou que o atual discurso do PS não tem "clareza" suficiente. Catarina Martins mantém a "disponibilidade" para fazer "acordos estáveis" à Esquerda após as legislativas, mas avisa que uma aproximação entre socialistas e PSD poderá "abrir a porta" ao "desmantelamento " do SNS.

"Quem abrir a porta a fazer um acordo com a Direita está a abrir a porta a que o SNS seja desmantelado, porque a privatização da saúde é o plano da Direita desde sempre", afirmou a coordenadora bloquista, esta terça-feira, durante a apresentação do programa eleitoral do partido.

Catarina Martins considera que tem havido "muito jogo" durante a pré-campanha para as legislativas. Em vez de ouvir falar sobre "quem tem o dever de apoiar quem", a líder do BE prefere centrar a discussão nas "transformações de que o país precisa", e que vão desde os salários às melhorias na habitação, na saúde ou na educação.

Catarina Martins voltou a deixar clara a "disponibilidade" bloquista para construir "acordos estáveis que transformem a vida das pessoas". No entanto, disse ainda não ter encontrado essa mesma vontade do lado do PS.

"A clareza de se dizer o que se quer e como se vai fazer tem vindo a faltar", referiu, na sede nacional bloquista. "Acho, muito sinceramente, que as pessoas estão muito cansadas e não precisam de eleições sobre jogos políticos, mas sim de escolher um programa para o país", acrescentou.

A líder e deputada do BE mostrou-se também confiante num bom resultado nas eleições de 30 de janeiro. "Há muita gente que se lembra do que é uma maioria absoluta do PS e do que é um Governo de Direita", afirmou, lançando críticas à Direita por "cavalgar" um discurso de "perseguição" dos mais pobres.