Açores enviam para o INSA duas amostras suspeitas de variante ómicron

Os Açores registaram duas suspeitas de infeção pela variante ómicron do SARS-CoV-2, tendo já enviado as amostras para confirmação para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

"Foram identificados na Região Autónoma dos Açores dois casos positivos de infeção por SARS-CoV-2 com perfil SGTP (S Gene Target Failure), sendo os perfis moleculares compatíveis com a estirpe B.1.1.529 (ómicron)", lê-se no comunicado da Autoridade de Saúde Regional dos Açores. A entidade acrescenta que "as amostras já foram enviadas para sequenciação genómica e confirmação no INSA".

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, um dos casos foi identificado na terça-feira, na ilha Terceira, e o outro esta quarta-feira na ilha de São Miguel, "respetivamente pelo Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e pela Unidade de Genética e Patologia Molecular do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada".

A Lusa contactou o INSA, mas não foi possível obter informação adicional.

A variante ómicron do coronavírus SARS-CoV-2, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em, pelo menos, 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, na terça-feira tinham sido detetados 69 casos da variante ómicron em Portugal e os dados existentes indicavam uma "tendência fortemente indicadora da existência de circulação comunitária".