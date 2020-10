Açores preparam-se para as primeiras eleições em pandemia

JN/agências Hoje às 18:23 Facebook

Os Açores vão este domingo a votos para eleger os 57 deputados da nova Assembleia Legislativa (AL). O PS, no poder há 24 anos, quer manter a maioria absoluta nesta que será a primeira ida às urnas em Portugal a decorrer em plena pandemia.

Das nove ilhas do arquipélago, cinco - incluindo São Miguel e Terceira, as duas mais populosas - estão em situação de calamidade pública, sendo que as restantes quatro se encontram em alerta. Esta realidade vai manter-se pelo menos até às 24 horas de 6 de novembro.

A pandemia causou constrangimentos durante os 13 dias da campanha, obrigando à redução dos habituais almoços, jantares e arruadas. Os 13 partidos que se apresentam a votos privilegiaram os contactos rápidos na rua ou as visitas a locais, durante as quais apresentaram propostas e fizeram boa parte das declarações.

Ainda assim, a campanha contou com a presença dos líderes nacionais de BE, PCP, CDS, PAN, IL, Chega e PPM. Rui Rio, presidente do PSD, esteve nos Açores nas vésperas do arranque oficial da campanha, ao passo que António Costa, líder do PS, optou por não marcar presença.

PS diz que fim da maioria absoluta será um "risco"

Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores e presidente do Governo Regional, tem incentivado os açorianos a irem votar, colocando a tónica na "estabilidade" para superar a pandemia e acenando com o "risco" de uma crise política em caso de perda da maioria absoluta.

Os socialistas, recorde-se, têm 30 dos 57 deputados da AL. Na quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, disse sentir "muito orgulho" no trabalho que o PS tem feito na Região Autónoma desde 1996, acrescentando que "os Açores sabem que podem contar com o PS".

José Manuel Bolieiro, líder do PSD/Açores - partido que soma 19 parlamentares - defendeu, durante a campanha, que uma eventual vitória laranja não será "geradora de crise política nenhuma", salientando que, se for o caso, o partido irá promover uma "mudança tranquila".

Francisco Rodrigues dos Santos, líder nacional do CDS - terceira maior força política no arquipélago, com quatro deputados - afirmou que o partido "vai voltar a surpreender".

BE (dois deputados), CDU e PPM (um cada), os restantes partidos com representação na AL, terão a concorrência dos extraparlamentares PAN, Livre, MRPP e Partido da Terra e, ainda, de Iniciativa Liberal (IL), Chega e Aliança, que se apresentam pela primeira vez.

Abstenção preocupa

Os Açores têm registado os maiores valores de abstenção do país. Os 59,2% verificados em 2016 constituíram um recorde a nível de eleições regionais.

Embora o PS vença as legislativas regionais há 24 anos, tem vindo a reduzir a sua percentagem de votos. Em 2016, o partido teve 46,4%, ao passo que, em 2012, tinha tido 49%.

Ao todo, há 10 círculos eleitorais, correspondentes às nove ilhas e a um círculo de compensação. Este último junta os votos que não permitiram eleger deputados nos restantes círculos e vale cinco deputados.