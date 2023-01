Açores recuam e Algarve prepara-se para avançar com taxa turística

Associação de municípios apresentou proposta de taxa de dois euros por dormida, em época alta, nos 16 concelhos.

A Assembleia Legislativa dos Açores revogou, em dezembro, o decreto - aprovado em abril - que previa a entrada em vigor de uma taxa turística regional, a partir de janeiro deste ano, com o Governo a considerar não ser esta a melhor altura. Mas se, por um lado, há quem recue, por outro, há municípios no continente que se preparam para avançar com a cobrança de taxas aos turistas. É o caso da região algarvia, de Coimbra, de Viana do Castelo e de Évora.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) tem em tramitação uma proposta de taxa turística, que prevê a cobrança de dois euros por dormida, em época alta, nos 16 concelhos da região, já a partir deste ano. O valor será reduzido para metade em época baixa. Atualmente, no Algarve, os únicos municípios que têm taxa turística em vigor são Vila Real de Santo António, desde 2018, e Faro, desde o início do ano passado.