Galamba confirma que gabinete alertou o SIS para roubo de computador

João Galamba, ministro das Infraestruturas, fala em "agressão bárbara" do seu adjunto exonerado à chefe de gabinete e assessora e nega ter mentido ou ocultado informações à comissão parlamentar de inquérito à TAP. São "acusações falsas" e "os factos são claros", garante. "Tenho todas as condições para continuar no governo". Galamba confirma que gabinete alertou o SIS para o roubo de computador.

"O Ministério das Infraestruturas enviou no dia 26 todos os elementos, incluindo as notas pessoais de Frederico Pinheiro reveladas dois dias antes", declarou o ministro João Galamba, numa conferência de imprensa, este sábado.