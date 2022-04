Adalberto Campos Fernandes alerta para risco de "falência" do SNS

Zulay Costa Hoje às 20:24 Facebook

Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde, alertou, este sábado, durante o XI Fórum Saúde para o Século XXI - A Transformação Digital em Saúde, para a sustentabilidade do sistema de saúde. "Os sistemas de saúde, tal como as empresas e as famílias, vão à falência", avisou o médico e professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, para vincar a importância da "responsabilidade orçamental", já que "os recursos não são infinitos".

"Os limites para os recursos não são infinitos, pelo que tem que haver critério e maturação criteriosa de prioridades. É preciso definir o caminho e prioridades porque não vamos conseguir fazer tudo para todos e quem disser o contrário está a iludir", explicou Adalberto Campos Fernandes, considerando que é "urgente discutir a questão do financiamento e da sustentabilidade no médio e no longo prazo".

Um futuro sustentável, sublinhou, "requer planeamento adequado de infraestruturas, equipamentos e recursos humanos", devendo ter em conta fatores como a "transição demográfica, o peso da doença crónica, o acesso à inovação terapêutica e tecnológica, as intervenções em saúde pública, bem como à indispensável participação dos cidadãos".