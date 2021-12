Adão Silva disponível para continuar a liderar bancada do PSD

Gina Pereira e Hermana Cruz Hoje às 12:30 Facebook

Adão Silva está disponível para continuar a liderar o grupo parlamentar na próxima legislatura. Para Adão Silva, tem que haver "sintonia" entre a Direção do partido e "o braço armado" que é a bancada.

"Estou sempre disponível", antecipou Adão Silva, à margem do 39.º Congresso do PSD, que decorre em Santa Maria da Feira, apresentando-se como "um soldado raso" do partido, aberto a todas as missões necessárias.

Acresce que, para o atual líder parlamentar do PSD, deve haver uma "intensa sintonia" entre a Direção do partido e a sua bancada na Assembleia da República.

"Sendo o grupo parlamentar o braço armado do partido, só pode existir uma relação de boa articulação entre o presidente do grupo parlamentar e a Direção do partido", defendeu Adão Silva, convicto de que, nas legislativas de 30 de janeiro, o PSD vai obter uma bancada "mais ampla", ou seja, vai alargar o número de deputados.

Quanto a Rui Rio, o líder parlamentar do PSD afastou qualquer sinal de oposição interna, na fase em que o partido se prepara para combater António Costa nas legislativas, ao vincar: "Rui Rio chegou a este congresso como um grande ganhador".