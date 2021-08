Adeptos preferem marcas que patrocinam o seu clube mesmo que não gostem do sabor

Rui Abreu Hoje às 19:25 Facebook

Um estudo da Universidade Católica revela que os adeptos estão dispostos a comprar bebidas que patrocinam a sua equipa, mesmo que não gostem do sabor. "Mesmo que não apreciemos uma bebida patrocinadora do nosso clube, estamos mais predispostos para a comprar e, por mais dinheiro", revela a investigadora principal.

A investigadora Ana Maria Abreu, do Instituto de Ciências da Saúde, da Universidade Católica Portuguesa, desenvolveu um novo estudo que visou aferir a forma como os adeptos aderem e consomem as bebidas que patrocinam os seus clubes de eleição.

"O nosso estudo enfatiza a influência esmagadora da marca nas decisões de consumo, pesando muito mais do que a própria qualidade da bebida", refere a investigadora da UCP, confirmando a ideia da grande influência do futebol na vida dos seus fãs.

O estudo revela que, mesmo que não gostem do sabor da bebida, os participantes estão dispostos a pagar mais se a marca for patrocinadora do seu clube.

O estudo, que envolveu 497 pessoas e foi feito através de questionários online, garante que "apenas os que se identificavam com a equipa patrocinada pela bebida estavam dispostos a pagar mais pela bebida".