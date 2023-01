Adesão ao rastreio do cancro da mama baixa e há mais casos suspeitos

Quatro em cada dez convocadas não aderiram. No Sul, exame foi alargado aos distritos de Lisboa e Setúbal em 2021: só 26% compareceram. Mais de 2 mil casos encaminhadas para diagnóstico.

A adesão ao rastreio do cancro da mama no Norte baixou no ano passado: quatro em cada dez mulheres convocadas não compareceram ao exame gratuito da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). Na Região Sul, incluindo os distritos de Lisboa e Setúbal - onde o rastreio apenas arrancou em fevereiro de 2021 -, só uma em cada cinco mulheres chamadas realizou a mamografia. Das quase 280 mil mulheres rastreadas nas duas regiões, 2219 (1697 no Norte e 522 no Sul) foram encaminhadas para diagnóstico ou tratamento no hospital, número que está a aumentar.

Na Região Norte, das 297 727 utentes entre os 50 e os 69 anos que receberam a carta em casa apelando à realização do rastreio, compareceram apenas 174 683 (59%), menos do que em 2021 (65%). "Este é ainda um reflexo da covid-19. Há utentes infetadas em isolamento. As pessoas, apesar de tudo, ainda têm medo de sair de casa e os médicos de família habituaram-se a prescrever exames fora das unidades" da LPCC, explicou ao JN Vítor Veloso, presidente do Núcleo Regional do Norte da LPCC.