Adiada conclusão da investigação aos grandes fogos

A Comissão das Lições Aprendidas, que está a investigar os grandes incêndios do último verão, pediu um adiamento do prazo para a entrega de conclusões e recomendações. A data limite era esta quarta-feira e passa a ser de 31 de janeiro, o que ainda vai a tempo do planeamento do próximo dispositivo, refere o Governo.

A Comissão das Lições Aprendidas é liderada por António Salgueiro e está sob tutela da Assembleia da República. António Salgueiro fez parte da equipa que investigou os grandes incêndios de 2017 e está, agora, a liderar a investigação aos grandes incêndios de 2022, em particular ao da serra da Estrela, onde arderam mais de 26 mil hectares de espaços verdes. Foi o maior fogo desde o fatídico ano de 2017.

Agora, o volume de informação revelou-se extenso para que as conclusões e recomendações fossem apresentadas até à data limite. É que a comissão ficou responsável por apresentar um relatório com o diagnóstico das principais causas dos grandes fogos e respetivas recomendações.