Adiada duas horas a entrega das listas para os órgãos sociais do PSD

O congresso do PSD decidiu prolongar, por duas horas, o prazo para a entrega das listas candidatas aos órgãos nacionais do partido. O pedido foi apresentado pelo ex-líder parlamentar, Hugo Soares, que tem sido apontado como o mais provável próximo secretário-geral, substituindo José Silvano.

Recorde-se que Hugo Soares foi afastado da liderança da bancada por Rui Rio, quando o ex-autarca assumiu a liderança do partido, no congresso de 2018, após derrotar Pedro Santana Lopes em diretas.

Sendo assim, as listas podem ser entregues até às 20 horas deste sábado. Os resultados só serão conhecidos, este domingo, durante a sessão de encerramento do 40º congresso do PSD, que decorre no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Apesar do adiamento, Luís Montenegro garantiu: "Está tudo fechado mas ainda temos algum tempo para fazer a apresentação. E mostrou-se agradado com a forma como decorrem os trabalhos do congresso.

Durante este sábado, nomes como Miguel Albuquerque, José Bolieiro e Carlos Moedas têm sido apontados como certos para assumirem cargos em órgãos nacionais do PSD.