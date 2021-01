Adiado encontro internacional dedicado ao turismo religioso

Francisco Pedro Hoje às 18:42 Facebook

A Associação Empresarial de Ourém-Fátima anunciou, esta quinta-feira, o adiamento da 9.ª edição dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso (IWRT), que estavam previstos para março, em Fátima e na Guarda. Se a evolução da crise pandémica o permitir, o encontro realizar-se-á nos dias 24 e 25 de junho.

"Tendo em conta a importância que este evento tem para o setor do turismo religioso, a organização do IWRT está apostada na sua viabilização no formato presencial, garantindo as necessárias condições de segurança neste encontro internacional de profissionais do setor do turismo religioso que proporciona mais de 4.000 reuniões de contactos de negócio entre os participantes", explica a Associação Empresarial de Ourém-Fátima(ACISO) em comunicado.

Neste sentido, o programa do evento manterá a estrutura inicial, com uma conferência onde estará presente um destino convidado, a bolsa de contactos destinada às empresas e uma visita aos produtos de interesse turístico da região, e aos locais de interesse de herança judaica, na Guarda.

A ACISO justifica o adiamento com o agravamento da pandemia e as consequentes medidas de confinamento que estão a ser adotadas em Portugal e a nível mundial.