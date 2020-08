Adiar descanso para salvar encomendas e trabalho

Fernanda Pinto Hoje às 10:21 Facebook

Após dois meses de lay-off total, fábrica de vestuário de Penafiel só faz 15 dias de férias em setembro. Funcionários concordaram.

Com encomendas suspensas e sem matérias-primas (muitas vindas de Itália), a Under Blue Indústria, em Penafiel, esteve quase dois meses em lay-off total. Empresário e funcionários temeram pelos postos de trabalho. Mas, aos poucos, e ainda que em menores quantidades, os clientes foram retomando as encomendas. Este ano, os típicos 15 dias de férias de agosto passaram para meados de setembro, para conseguirem dar resposta à produção de blazers e sobretudos.