Adiar presidenciais? PCP lembra que estado de emergência impede mudanças à Constituição

O secretário-geral, do PCP, deixou um "pequeno reparo" ao líder do PSD, Rui Rio, quanto à possibilidade de adiamento das presidenciais: durante o estado de emergência, não pode haver revisões constitucionais, recordou.

"O adiamento das eleições presidenciais colide com um princípio consagrado no estado de emergência: durante o estado de emergência não pode haver alterações à Constituição. Ate estranho o dr. Rui Rio não conhecer a particularidade", afirmou Jerónimo, esta sexta-feira, à saída de uma reunião com o primeiro-ministro, em São Bento.