Adiar reforço da vacina a idosos levanta dúvidas

Maiores de 80 anos vão receber quarta dose para se protegerem da covid-19 no final de agosto. Pneumologista Filipe Froes defende que a proteção devia avançar já e a partir dos 50 ou 60 anos.

As pessoas com mais de 80 anos vão receber a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 (quarta dose no total) a partir do final de agosto ou do início de setembro. O anúncio foi feito ontem pela ministra da Saúde. Segundo Marta Temido, aquele será o momento em que faz mais sentido começar a proteger a população mais vulnerável, no entanto a posição não é consensual. O pneumologista Filipe Froes defende que o reforço deve avançar já e abranger idades mais precoces, como estão a fazer vários países europeus, Estados Unidos e Austrália, entre outros.

"O que se coloca, neste momento, é saber qual o melhor momento para avançarmos com a quarta dose ou dose de reforço. Face às características deste vírus e estando a situação epidemiológica relativamente controlada, o que parece fazer mais sentido é que esse momento aconteça apenas antes do início do outono/inverno. Portanto, em final de agosto/início de setembro", disse a ministra da Saúde, no Porto, adiantando que a administração da dose de reforço às pessoas com mais de 80 anos está "em linha com a posição da Agência Europeia do Medicamento". Apesar disso, deixa aberta a porta para vacinar em faixas etárias mais baixas.