Adjunto de Galamba demitido foi jornalista, passou pelo BE e trabalhou com Pedro Nuno

Frederico Pinheiro, 36 anos, o adjunto de João Galamba que se soube esta sexta-feira ter sido demitido pelo ministro por causa da comissão parlamentar de inquérito à TAP, começou a trabalhar no Governo em 2017 como técnico especialista no gabinete do então secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, no XXI Governo Constitucional. Mas antes chegou a ser assessor parlamentar do Bloco de Esquerda.

Em 2019, quando Pedro Nuno Santos ascendeu a ministro das Infraestruturas e da Habitação, Frederico Pinheiro acompanhou-o como adjunto no seu gabinete. No XXIII Governo Constitucional, após as eleições legislativas de janeiro de 2022, manteve-se no cargo. Com a saída de Pedro Nuno Santos do Governo, na sequência da polémica na TAP, foi nomeado adjunto do ministro das Infraestruturas João Galamba, a 18 de janeiro de 2023.

Aos 36 anos, Frederico Pinheiro somou experiências em vários órgãos de comunicação social, como a agência Reuters, Renascença, Antena 1/RTP e semanário Sol. Foi investigador na Fundação Rosa Luxemburgo, entre 2012 e 2014, e trabalhou como assessor do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, entre 2013 e 2014. É licenciado em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tem um mestrado em Economia e Políticas Públicas, do ISCTE, e é doutorando em Economia Política pelo ISCTE, ISEG e Universidade de Coimbra.