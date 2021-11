Administradas 648 mil vacinas contra a gripe, dois terços nas farmácias

Joana Amorim Hoje às 15:05 Facebook

DGS regista 14 mil pedidos de agendamento de maiores de 80 anos e apela à vacinação. 275 mil pessoas receberam reforço contra a covid.

Até à passada terça-feira tinham sido administradas 648 318 vacinas contra a gripe, dois terços das quais nas farmácias. De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), daquele total 163285 foram em regime de co-vacinação, ou seja, com administração de vacina contra a gripe em simultâneo com reforço de covid.

Conforme o JN noticia nesta quinta-feira, a taxa de resposta às convocatórias por SMS para imunização em simultâneo anda na casa dos 60%. Neste momento, a campanha decorre para os maiores de 80 anos, com dificuldades em ler e responder às mensagens, bem como de deslocação.