Adolescente trans iraniano teme ser deportado para Portugal

Atualmente refugiado na Islândia, Mani Shahidi, de 17 anos, diz ser perseguido pela Guarda Revolucionária do Irão e tenta parar deportação. "Se ele voltar para Portugal, será extraditado para o Irão e aí corre perigo de vida", diz o grupo ativista Trans Islândia.

Em fevereiro de 2019, o iraniano Mani Shahidi saiu do seu país com o pai e a mãe e chegou a Portugal, submetendo um pedido de asilo. O adolescente de 17 anos é transexual e dizia-se vítima de perseguição e discriminação de género no Irão. O caso estendia-se também à sua família - o pai de Mani, devido às suas crenças religiosas, já fora preso e torturado pela Sepáh, a famosa Guarda Revolucionária Iraniana, que continua ativamente interessada em capturar a família Shahidi.

Mas a fuga da família devia-se sobretudo à condição de Mani e à sua alegada falta de segurança: o Irão é um dos 70 países do mundo que criminalizam a homossexualidade e um dos 12 países em que a pena de morte é uma possibilidade para quem mantiver relações sexuais com uma pessoa do mesmo sexo, de acordo com o grupo de direitos humanos Human Dignity Trust, sediado no Reino Unido. Embora o Irão seja aparentemente mais tolerante para com as pessoas trans do que com os gays, as minorias de género ainda enfrentam discriminações, assédios e abusos generalizados.

Após a chegada a Portugal, no final de fevereiro do ano passado, Mani e a família não terão permanecido uma semana sequer no nosso país - foi-lhes entretanto concedido visto e os três viajaram, já em março, para a Islândia, onde se mantêm há quase um ano.

Só se sente seguro na Islândia

"A Islândia é o primeiro lugar do mundo onde tenho a verdadeira sensação de estar seguro", confessou Mani ao jornal islandês MBL-Iceland Monitor. "Conheci aqui pessoas que não têm medo de ser elas mesmas. Como pessoa trans, aqui encontrei segurança pela primeira vez ", disse o adolescente.

A família reside no país nórdico do norte de Europa há quase um ano. "Estou muito agradecido por ter encontrado tantos novos amigos na Islândia que me ajudaram. Não quero voltar para Portugal, preciso das vossas vozes ", disse Mani referindo-se ao apoio de milhares de pessoas que já assinaram uma petição em sua defesa e que se manifestaram na semana passada em frente ao Ministério da Justiça e ao Parlamento, pedindo que Mani não seja extraditado.

Diversos ativistas LGBTQ na Islândia continuam em protesto contra a deportação, alertando que o adolescente poderá sofrer danos iminentes se for forçado a deixar a sua nova casa na progressista nação nórdica.

Ameaça iminente de deportação

"Ele pode morrer", disse à NBC News Atla Hrafney, associada do grupo de defesa Trans Islândia. "Se ele voltar para Portugal, será extraditado para o Irão e aí corre real perigo de vida". E acrescentou: "Os direitos das crianças devem ser respeitados. Não é apenas a coisa moralmente certa, mas também é a coisa legalmente certa de se fazer".

Segundo a NBC News, Mani já esteve para ser deportado para Portugal no domingo passado, 16 de fevereiro, juntamente com o pai e a mãe, porque a Islândia não pretende conceder-lhes asilo. O pedido de asilo terá sido negado ao abrigo de um acordo internacional, que não é vinculativo, conhecido como Regulamento de Dublin. Esse regulamento, aprovado pelas Nações Unidas há quase 20 anos, oferece aos países membros a opção de enviar os solicitantes de asilo para o seu "ponto de partida anterior", que no caso é Portugal, país em que Mani e a família Shahidi pediram alegadamente asilo.

Segundo a revista Reykjavik Grapevine, antes de vir para a Islândia, a família solicitou asilo em Portugal. No entanto, foram forçados a deixar o país dois dias depois de terem chegado, temendo o alcance da Guarda Revolucionária Iraniana, que supostamente continua a tentar prendê-los e a forçar o seu regresso ao Irão.

"Como a família já solicitou asilo em Portugal, o caso foi praticamente ignorado pelas autoridades islandesas", esclareceu a ativista Atla Hrafney, da Trans Islândia. "E como a Guarda Revolucionária os procura ativamente, a criança trans está em perigo".

Novo prazo até dia 24

As autoridades de imigração da Islândia atrasaram temporariamente a deportação de Mani porque o adolescente entretanto adoeceu e foi autorizado a permanecer no país até que sua saúde melhore.

Ativistas aproveitaram essa oportunidade e entregaram uma petição no Ministério da Justiça da Islândia, solicitando a revisão do caso de Mani. A petição possui já mais de 8.000 assinaturas, o que representa cerca de 2% da população do pequeno país insular.

A ação de protesto terminou com várias dezenas de manifestantes aglomerados em frente ao ministério da justiça, no bairro Hverfisgata, no centro de Reykjavik, onde bloquearam o tráfego. Os protestos, que incluíram uma ação separada no domingo passado, foram organizados por grupos LGBTQ como Trans Iceland, Samtökin '78 ou a No Borders Iceland.

Harpa Önundardóttir, ativista da No Borders Iceland e amiga da família, disse que um dos aspetos mais preocupantes deste caso do adolescente é o facto de Mani não ter tido permissão para discutir sua reivindicação de asilo com as autoridades islandesas.

"Ele nunca foi questionado sobre a sua situação, nem pelo gabinete da imigração, nem pelo tribunal e eles são legalmente obrigados a ouvi-lor", disse Önundardóttir. "Na Islândia, as autoridades tendem a considerar as crianças que chegam ao país acompanhadas pelos pais como bagagem dos seus pais. Eles realmente não contam como seres humanos ", disse, "e isso é um abuso da lei" segundo os padrões de imigração da Islândia.

As autoridades de imigração, no entanto, concederam à equipa jurídica de Mani um prazo alargado para enviar documentos adicionais relacionados com o seu caso. Mas o prazo já na segunda-feira, 24 de fevereiro.

Mas a deportação de Mani não foi adiada, alerta a ativista Önundardóttir. "Se for declarado apto para viajar, ele e a sua família serão imediatamente enviados para Portugal, o que comprometeria ainda mais o processo legal de asilo", diz Önundardóttir, sublinhando que "o governo islandês nunca decidiu reabrir um caso após a pessoa ser deportada".

Comunidade LGBTQ devastada

Segundo relatos da imprensa islandesa, o caso está a deixar devastada a comunidade local de homossexuais e transexuais, especialmente por causa da reputação de longa data da Islândia como uma das nações socialmente mais progressistas do mundo. O país foi o primeiro a eleger um chefe de governo abertamente LGBTQ, a ex-primeira-ministra Jóhanna Sigurðardóttir, e possui uma lei inclusiva de não discriminação nacional desde 1996.

Vally Hirst Baldurs, presidente da Q, associação de estudantes homossexuais de Reykjavík, revelou que o caso o afetou muito. "Somos uma família e Mani já faz parte da nossa família e da nossa comunidade".

Para Baldurs, a história de Mani parece intensamente pessoal: o dirigente da Q, que é trans e não-binário, revelou a sua identidade sexual aos 17 anos, que é a idade de Mani. O que separa os dois é que Baldurs nasceu na Islândia e Mani não.

"Ser adolescente já é difícil", disse Baldurs. "Ser adolescente trans é ainda mais difícil, e ser um adolescente trans que teme pela sua vida é algo que eu nem consigo imaginar"

Mani reforça o perigo da sua condição: "Se eu voltar ao Irão, nunca serei aceite pela comunidade. É ao mesmo tempo perigoso para mim e para a minha família voltar para lá porque as nossas vidas estão em perigo, tanto no Irão como em Portugal. Aliás, em nenhum lugar estamos seguros, exceto na Islândia", disse Mani.

Questionado sobre o que ele gostaria de dizer a Áslaugu Örna Sigurbjörnsdóttir, ministro da Justiça, Mani respondeu o mesmo que dizia um cartaz que levou à manifestação de domingo passado: "Eu também sou uma criança".