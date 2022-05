Adolescentes obesos já são sujeitos a cirurgias para reduzir estômago

É feita a partir dos 16 anos e com critérios apertados que incluem avaliação da maturidade. Associação defende que só deve acontecer em casos extremos.

Já há adolescentes obesos a serem operados em Portugal, um tratamento em fim de linha que avança apenas quando a reeducação alimentar e exercício físico falham. Os critérios são apertados e têm em conta a maturidade dos doentes. Atualmente, a lista de espera para cirurgia bariátrica é de 755 pessoas.

Sara Vaz Rodrigues, cirurgiã pediátrica que integra a recém-criada Unidade de Tratamento Cirúrgico de Obesidade Pediátrica no Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), prepara-se para operar, no próximo mês, o primeiro de 20 menores que estão ali a ser acompanhados por uma equipa multidisciplinar. É um jovem que era seguido há anos no D. Estefânia, tem índice de massa corporal (IMC) 50 e diabetes.