Adversários de Mortágua querem que BE deixe o "geringoncismo"

Carlos Matias, da moção E - adversária da moção A, de Mariana Mortágua -, frisou que a direção tem de fazer um balanço "com seriedade" das "sucessivas derrotas eleitorais" do BE, pois só assim o partido voltará a conquistas a "confiança" do país. Na intervenção final da moção, Matias também exortou os bloquistas a deixarem de estar agarrados ao "geringoncismo". As diferenças face à guerra da Ucrânia voltaram a não ser esquecidas.

"A geringonça foi uma boa solução, ajustada a um tempo preciso", afirmou o crítico da direção do BE. "Mas, hoje, temos de desentranhar deste partido o 'geringoncismo' e retomar o 'correr por fora' e 'correr por dentro', inscritos na nossa original marca identitária", frisou.

Os críticos de Mortágua têm argumentado que a direção se tem recusado a fazer uma análise e uma autocrítica das opções que levaram aos recentes desaires nas urnas. Carlos Matias insistiu nesse tópico: "Na moção E não fugimos ao balanço das nossas sucessivas derrotas eleitorais", atirou.

Os resultados para a Mesa Nacional (direção) do BE começam a ser divulgados a partir das 13 horas. Mariana Mortágua será a nova coordenadora, sucedendo a Catarina Martins, faltando apenas saber por que percentagem derrota o seu adversário Pedro Soares - que admitiu que não se candidatou para vencer, mas sim para forçar o debate.