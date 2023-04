Advogada garante ter testemunhas para provar assédio de Boaventura de Sousa Santos

Daniela Felix é advogada de três mulheres - duas brasileiras e uma portuguesa - que acusam o sociólogo Boaventura de Sousa Santos de alegado assédio sexual e moral praticado no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra. A jurista brasileira, que está a trabalhar no caso a partir do Brasil, aguarda pela criação da comissão independente por parte do centro de investigação para "apresentar a denúncia", com "todo o material probatório, incluindo testemunhas". Das três investigadoras que representa, "duas ainda mantêm vínculo com o CES".

Um grupo de três mulheres enviou, esta semana, uma carta aberta ao CES onde pedem à instituição de ensino superior uma "investigação imparcial", que garanta não só a "transparência" e a "independência" do processo, como "a garantia de sigilo e acolhimento das vítimas". Daniela Felix explica ao JN que, só depois de criada a comissão de averiguações, é que "será apresentada a denúncia, elaborada a partir do dossiê das vítimas, que contém todo o material probatório, incluindo testemunhas". Fonte do CES disse não querer fazer qualquer comentário, neste momento, sobre a fase em que está o processo.

O dossiê das vítimas, diz a jurista brasileira, "explica os factos, junta as provas, nomeia as testemunhas e traz a linha do tempo das experiências de abuso vividas pelas investigadoras". No total, diz Daniela Felix, oito alegadas vítimas "já falaram": "três que escreveram o artigo (Catarina Laranjeiro, Mye Tom e Lieselotte Viaene), duas (Bella Gonçalves e Moira Millán) e três investigadoras que fazem a denúncia agora como coletivo de vítimas". A advogada, que é membro do Coletivo de Advogadas Feministas Marietta Baderna, representa as três últimas denunciantes, duas brasileiras e uma portuguesa.