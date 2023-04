Advogado apresenta "denúncia criminal" por insultos a Lula da Silva

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:31 Facebook

Um advogado apresentou, na Procuradoria-Geral da República, uma denúncia criminal contra "desconhecidos identificáveis" que, em manifestações levadas a cabo nesta terça-feira, empunharam cartazes e proferiram cânticos com insultos ao presidente do Brasil, Lula da Silva.

Fernando Moura exige a abertura de uma investigação sustentado num artigo do Código Penal, que prevê uma pena de prisão até dois anos para quem ofender a honra de um chefe de Estado estrangeiro, que esteja em Portugal em funções oficiais. O causídico critica, ainda, a "inação inexplicável de governantes e órgãos de polícia criminal" perante os impropérios a Lula da Silva.

A manhã da comemoração do 49.º aniversário do 25 de Abril ficou marcada por duas manifestações opostas junto ao Parlamento, em Lisboa. De um lado, ergueram-se cravos e cantou-se a "Grândola, Vila Morena"; do outro, ouviram-se críticas à corrupção e à homenagem ao presidente do Brasil, Lula da Silva, em sessão solene no hemiciclo. E foi nesta segunda manifestação que vários manifestantes empunharam cartazes, dirigidos ao presidente brasileiro, onde se lia "Corrupto" e "Lugar de ladrão é na prisão".