Aeroporto de Lisboa já mede temperaturas. Seguem-se os outros

JN Hoje às 18:39, atualizado às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A ANA - Aeroportos de Portugal adquiriu e vai instalar "equipamentos de medição da temperatura corporal" nos aeroportos do Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada. Em Lisboa, já estão operacionais.

"A instalação de câmaras de infravermelhos no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa foi efetuada de forma imediata e estes equipamentos já se encontram em funcionamento. Seguir-se-á a instalação nos aeroportos do Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada", indica a ANA em comunicado enviado esta sexta-feira às redações.

Se uma pessoa tiver temperatura corporal elevada, será submetida a "um segundo rastreio por uma equipa de técnicos de saúde, os quais acompanharão a pessoa para área reservada, procedendo a um inquérito e atuando de acordo com os procedimentos médicos exigidos".

"Dentro dos aeroportos, a ANA, em colaboração com as autoridades de segurança, continuará a informar e a criar todas as condições para que os passageiros circulem de forma responsável cumprindo a recomendação de distanciamento social aconselhável para a prevenção do contágio", pode ler-se em comunicado.

Entre as várias medidas já tomadas, a ANA destaca o acompanhamento a colaboradores que têm "um contacto mais próximo com terceiros" no seu trabalho, tentando promover o teletrabalho sempre que a função permita.

As câmaras vêm juntar-se a outras medidas tomadas nos aeroportos nacionais, da desinfeção das áreas comuns ao reforço da limpeza, disponibilização de informação aos passageiros que chegam, a criação de áreas de contenção e um plano de resposta em situações de ameaça à saúde pública.