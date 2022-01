Afegãos em Portugal: "Uma bomba explodiu e tive de vir sem o meu filho"

Sofia Cristino Hoje às 08:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Farhadullah Naibkhil e Nazia, grávida de seis meses, e os filhos mais novos aterraram no Aeroporto de Figo Maduro, a 27 de agosto, e fazem parte dos 24 afegãos trazidos por militares portugueses. Conseguiram fugir de Cabul, mas deixaram lá o filho Saad.

Saad, cinco anos, corre pela sala da nova casa, num bairro de Cascais, atrás dos irmãos, Huzaifa, oito, e Salma, dois, despreocupado e feliz. Foi o último da família a chegar a Portugal, em novembro. Os pais, Farhadullah Naibkhil e Nazia, grávida de seis meses, e os irmãos aterraram no Aeroporto de Figo Maduro dois meses antes, a 27 de agosto, e fazem parte dos 24 afegãos trazidos por militares portugueses. Nesse dia, Farhadullah viveu um misto de emoções. Conseguiu fugir de Cabul, mas deixou o filho Saad.

"Estavam perto de 30 mil pessoas no aeroporto a tentar fugir. No meio da confusão, o meu filho desmaiou e foi para o hospital. Esperamos que voltasse, mas, ao início da tarde, uma bomba explodiu e os militares portugueses disseram-me que era um risco sair dali e que não podíamos esperar mais. Tive de decidir vir", recorda emocionado. Saad ficou com o primo Massihulah e a 16 de novembro veio com ele num grupo de 210 afegãos, a maioria familiares dos que já estavam em Portugal.