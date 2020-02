Afinal, nasceram menos bebés no ano passado

Joana Amorim Hoje às 11:51 Facebook

Twitter

Partilhar

As Estatísticas Vitais esta manhã divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, afinal, no ano passado nasceram menos bebés em Portugal, numa quebra de 0,5% face a 2018.

Os dados, ainda preliminares, têm por base, explica o INE, informação registada nas Conservatórias do Registo Civil até ao final do mês passado. Assim, em 2019 foram registados 87 mil nados-vivos, menos 381 do que em 2018. Sendo que o número de nascimentos de 2018 foi também agora atualizado pelo INE para os 87.381 nados-vivos.

Refira-se que os dados do "teste do pezinho", rastreio neonatal realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que abrange 99,5% dos recém-nascidos no país, apontavam para o nascimento de 87.364 bebés no ano passado, mais 537 do que em 2018. O que confirmava o segundo ano consecutivo de nascimentos em alta, apesar dos longínquos 90 mil e 100 mil nados-vivos. Ora, os dados INE, apesar de preliminares, deitam por terra essa tendência, tanto mais que atualizam em alta os nascimentos de 2018.

Nada, no entanto, que altere a balança demográfica do país. Os óbitos são superiores aos nascimentos e, em 2019, pelo 11.º ano consecutivo, Portugal teve um saldo natural negativo: -25.200. E só não foi pior porque morreram menos pessoas do que em 2018. De acordo com os dados do INE, em 2019 registaram-se 111.757 óbitos, menos 1,1% do que em 2018, ano em que aumentaram 2,9%.