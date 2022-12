Afluência às urgências em Lisboa é maior do que no ano passado

JN Hoje às 15:44 Facebook

Os serviços de urgência estão com uma afluência superior à do ano passado, sobretudo na Pediatria, aponta o ministério da Saúde. A conclusão surge após uma reunião com os presidentes dos conselhos de administração e com os diretores clínicos de todos os hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo com estes serviços.

Muitas das situações para este recurso são "não urgentes", aponta o ministério liderado por Manuel Pizarro, acrescentando que, em muitas outras situações há maior complexidade clínica relacionada com doenças crónicas e "com o envelhecimento da população". Razões pelas quais tem havido "maior pressão" sobre o internamento.

No encontro de balanço sobre o Plano Estratégico do Ministério da Saúde para o inverno, que decorreu esta terça-feira, foi ainda apontada como estratégica a cooperação entre as unidades hospitalares próximas para que a resposta seja mais eficaz para os utentes e profissionais.