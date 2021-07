Afogamentos nos rios foram mais do dobro dos ocorridos no mar

Delfim Machado Hoje às 07:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Mortes no rio são mais do dobro das que acontecem no mar. Este ano já morreram afogadas 58 pessoas, as últimas das quais na quarta-feira em Fafe e Pombal.

Nos últimos dois meses, morreram 28 pessoas por afogamento em Portugal. De acordo com o Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, registaram-se 25 mortes entre 1 de junho e 23 de julho, mas a estes juntam-se mais três ocorridos esta semana, os último dos quais na quarta-feira, em Fafe e Pombal, onde uma criança de 12 anos morreu afogada no Parque do Açude, no Rio Arunca. Mas a maioria acontece no rio.

O total de vítimas por afogamento sobe para 58 nos primeiros sete meses do ano. Não há dados comparativos para este período, mas durante todo o ano de 2020 morreram afogadas 79 pessoas. Os primeiros sete meses deste ano já superaram as 50 mortes registadas nos 12 meses de 2019 e está muito perto dos 62 de 2018.