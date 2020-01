Afonso é a terceira criança portuguesa a tomar o Zolgensma

Emília Monteiro Hoje às 17:40 Facebook

Afonso Costa, o menino de 16 meses que sofre de Atrofia Muscular Espinhal, tomou esta quarta-feira, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Zolgensma.

Depois das bebés Matilde e Natália, Afonso é a terceira criança portuguesa a fazer a medicação que é considerada a mais cara do mundo e que foi ministrada apenas a um pequeno número de crianças.

Na página do Facebook "Ame o Afonso", os pais publicaram esta tarde um agradecimento "a todos os envolvidos no processo", afirmando que "administração do Zolgensma correu bem" e que o Afonso se portou "como um verdadeiro guerreiro". "Esta batalha foi vencida, mas a nossa luta continua. Obrigado a todos".

Afonso é o primeiro bebé a ser acompanhado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra a fazer a medicação.