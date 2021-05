Agência de emprego com 650 vagas para deficientes

Delfim Machado Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Valor T quer angariar e cruzar ofertas de empresas em função dos perfis dos candidatos com incapacidade. Benefícios para empresas vão aumentar.

A Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência lança hoje, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e com o Instituto Nacional para a Reabilitação, uma agência destinada a promover a empregabilidade de pessoas com deficiência.

O portal chama-se Valor T - Talento e Transformação e é, na prática, um centro de emprego virtual e avançado que reúne entidades empregadoras e candidatos. Já conta com 650 vagas de emprego disponíveis, o que significa um potencial imediato para diminuir em 5% o desemprego entre cidadãos deficientes.