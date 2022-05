Agência de emprego Valor T quer reforçar presença no interior

Delfim Machado Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A agência de emprego para pessoas com deficiência criada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com o Governo, a Valor T, faz hoje um ano e quer reforçar a presença nos territórios do Interior. O objetivo foi anunciado pela presidente da Valor T, Vanda Nunes.

"Queremos permitir que a nossa rede territorial se consolide. Vamos aprofundar o processo de contacto com as associações e outras entidades que lidam com pessoas com deficiência e assinar com elas protocolos", apontou a dirigente.

Criada a 1 de maio de 2021, a Valor T já recebeu mais de mil candidaturas de pessoas com deficiência. O primeiro passo foi entrevistá-las para perceber onde e como podiam ingressar no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, foram contactadas empresas para se associarem ao projeto e gerarem o encontro entre necessidades e candidatos.

Mais de 250 entrevistas

"Desde janeiro até agora, já geramos oportunidade de serem entrevistadas pelas empresas mais de 250 pessoas, sendo que uma parte delas já se encontra a trabalhar", adianta Vanda Nunes, que opta por não divulgar o número total de colocações: "O nosso trabalho não deve ser avaliado pelo número de colocações, mas pela duração e estabilidade da relação laboral, esse é que é o nosso grande objetivo".

A presidente da agência revela que "seria fácil" ter "grandes números" de colocações, mas a forma de trabalhar da Valor T "é diferente". Durante o processo, o candidato é entrevistado pelo menos duas vezes e a empresa de destino também é acompanhada, antes e depois da colocação, de forma a garantir uma relação laboral longínqua.