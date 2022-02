Agência do Ambiente avalia condições para criar 14 novas praias

Rogério Matos Hoje às 16:38 Facebook

A consulta pública relativa à proposta das novas praias para a próxima época balnear terminou com 24 participações que serão agora analisadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Em causa está a criação de 14 novas praias.

De acordo com a APA, foram recebidas 16 participações através do Portal Participa e 8 através do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos.

"A APA encontra-se neste momento a preparar o relatório da consulta pública, realizando uma análise pormenorizada das participações, de modo a facultar a melhor resposta possível às preocupações veiculadas, estando também a articular com as Autoridades Regionais de Saúde, sempre que tal se revele necessário", afirma fonte oficial da APA.

Mais de 600 praias

A lista, que esteve em consulta pública até 7 de fevereiro, contempla mais de 600 praias de norte a sul, costeiras e fluviais. Há 14 novas, 11 das quais fluviais e três costeiras que estão dependentes de parecer favorável das autoridades de saúde relativamente à qualidade da água.

No litoral, surgem como novas praias o Rodanho, em Viana do Castelo, a Foz da Areia Branca, na Lourinhã, e a Praia do Norte, na Nazaré. As novas praias foram propostas pelas autarquias e têm que respeitar vários requisitos. O principal é o de saúde: têm que ter, durante três anos consecutivos, avaliação positiva à qualidade da água, bem como acessibilidades, infraestruturas sanitárias e de apoio a banhistas.

No interior, a lista em consulta tem onze novas praias. No norte e centro, são quatro: Rapoula do Côa, no Sabugal, Poço da Cesta, em Arganil, Ucha e Nodar, ambas em São Pedro do Sul. No Tejo e Oeste e Alentejo, aparecem na nova lista a praia fluvial de Constância, Bairrada, Foz do Cobrão, Oriola, Albergaria dos Fusos e Albufeira de Odivelas. Estas três últimas encontram-se no Alentejo. O Algarve prepara-se para ter a segunda praia fluvial em todo o território. Está localizada na Albufeira de Odeleite, em Castro Marim.

A qualidade da água está ainda a ser analisada noutras praias que figuraram no ano passado na lista oficial aprovada para a época balnear. São sete e todas são fluviais. Três no norte, Cavez, Areinho e Melres, três no centro (todas em Vale de Cambra) e a última em Gavião.