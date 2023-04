Agência do Superior vai avaliar resposta que é dada a casos de assédio

Investigadoras denunciaram condutas sexuais inapropriadas no Centro de Estudos Sociais. Visados nas acusações dizem ser alvo de difamação e de incitamento ao "linchamento". Estudantes defendem divulgação ampla de canais de denúncias nas universidades portuguesas.

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) vai lançar em breve uma "avaliação institucional" sobre as universidades portuguesas, com um capítulo dedicado à "integridade académica". No documento serão analisados os problemas de assédio, de igualdade de género e de inclusão de pessoas desfavorecidas, garante João Guerreiro, presidente daquela agência.

O Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra anunciou, na terça-feira, que vai constituir uma comissão independente para investigar os alegados casos de assédio moral e sexual denunciados num livro por três investigadoras. Mais casos de alegadas vítimas são descritos na obra. A nova polémica sobre eventuais crimes sexuais e morais no Superior levou estudantes e especialistas a pedirem mais transparência nos canais internos de denúncia das universidades.